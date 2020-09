SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa fara drept de apel de formatia rusa TSKA Moscova, cu scorul de 30-20 in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Astazi, la Moscova, SCM Ramnicu Valcea a suferit a treia infrangere in tot atatea meciuri in cea mai importanta competitie intercluburi de pe continent. Daca in prima repriza formatia pregatita de Florentin Pera a jucat de la egal la egal cu TSKA, fiind chiar in avantaj de cateva ori, cu 3-2, 4-3 si 5-4, dar rusoaicele au preluat controlul din minutul 20 si au intrat la pauza cu un avans de trei goluri, 14-11. In partea secunda, TSKA a inceput…