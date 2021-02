Stiri pe aceeasi tema

- Cazul bebelușului din Suceava care s-a stins in urma slujbei de botez a starnit valuri in presa internaționala. BBC, CNN și New York Post au alocat spații ample controverselor legate de practica botezului.

- Cazul bebelusului mort la Suceava si oportunitatatea unei reforme majore in ceea ce priveste practica botezului in Romania sunt reflectate pe larg in presa internationala. BBC avanseaza ideea ca o astfel de schimbare ar putea duce la conflicte in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane

- Cazul bebelușului de șase saptamani din Suceava care a murit dupa botez a ajuns in presa internaționala. BBC relateaza ca au aparut apeluri pentru schimbarea acestui ritual și ca ar putea duce la conflicte in interiorul Bisericii Otodoxe.

- Moartea bebelușului din Suceava ar putea aduce reforme serioase in bisericile ortodoxe, iar un preot a decis sa vorbeasca despre aceste posibile schimbari in ceea ce privește ritualul de botez.

- Biserica Ortodoxa Romana trebuie sa modifice ritualul botezului prin scufundarea pruncului in cristelnița, spun reprezentanții Declic, care au formulat o petiție dupa tragedia din Suceava, unde un copil a murit. „Modificați ritualul botezului prin scufundarea pruncului in cristelnița”, este solicitarea…

- Au aparut informații de ultima ora cu privire la statutul pe care il are in prezent preotul care a oficializat botezul din Suceava, in urma caruia, un bebeluș de doar șase saptamani a murit dupa ce a inghițit o cantitate mare de apa. Potrivit purtatorului de cuvant al Patriarhiei Romane, preotul a fost…

- Dupa incidentul din Suceava, unde un bebeluș a murit înnecat, un român a pornit petiția „Modificați ritualul botezului prin scufundarea pruncului în cristelnița!”, postata pe campaniamea.declic.ro. Petiția…

- Biserica Ortodoxa Romana trebuie sa modifice ritualul botezului prin scufundarea pruncului in cristelnița, spun reprezentanții Declic, care au formulat o petiție dupa tragedia din Suceava, unde un copil a murit. „Modificați ritualul botezului prin scufundarea pruncului in cristelnița”, este solicitarea…