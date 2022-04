Vineri, 1 aprilie, s-a publicat Legea 69/2022, privind drepturile de autor, care aduce noi modificari modului in care se posteaza conținut pe platformele online, in special pe Facebook sau YouTube. Schimbarile au fost trecute in Monitorul Oficial. Noua Lege 69/2022 modifica Legea 8/1996, ce privește dreptul de autor și drepturile conexe. Astfel, Romania transpune in legislația naționala Directiva europeana 790/2019 privind dreptul de autor si drepturile conexe pe piata unica digitala. Facebook și Youtube nu au fost incantate de decizie, mai ales dupa ce au aflat ca trebuie sa verifice la sange…