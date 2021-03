Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Andrei Baciu spune ca autoritatile iau in calcul ca vaccinul anti-Covid-19 sa fie administrat si de catre medicii de familie. Anunțul oficialului vine in contextul in care primele doze de la Johnson & Johnson vor veni in Romania la inceputul lunii aprilie.…

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat ca primele doze din vaccinul Johnson & Johnson vor veni in Romania la inceputul lunii aprilie, iar autoritatile iau in calcul ca acesta sa fie administrat si prin medicii de familie.

- Vaccinul anti-Covid produs de Johnson & Johnson, care va sosi in Romania de la inceputul lunii aprilie, ar putea fi administrat și prin medicii de familie, a declarat duminica, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, potrivit News.ro . Baciu a spus ca, pe masura ce campania de vaccinare…

- Secretarul de stat la Ministerului Sanatatii Andrei Baciu a declarat ca primele doze din vaccinul Johnson & Johnson vor veni in Romania la inceputul lunii aprilie, iar autoritatile iau in calcul ca acesta sa fie administrat si prin medicii de familie.„Cel mai probabil primele doze vor veni la mijlocul…

- Campania de vaccinare ar putea avea un ritm mai alert incepand din aprilie, cand primele doze de vaccin Johnson&Johnson vor ajunge in Romania, cu posibilitatea de a fi administrate și de medicii de familie. Anunțul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. “Acest vaccin…

- Secretarul de stat la Ministerului Sanatatii Andrei Baciu a declarat ca primele doze din vaccinul Johnson & Johnson vor veni in Romania la inceputul lunii aprilie, iar autoritatile iau in calcul ca acesta sa fie administrat si prin medicii de familie, noteaza news.ro. Andrei Baciu a fost…

- La inceputul toamnei Romania ar putea sa atinga imunitatea de 70% antiCOVID Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, considera ca la începutul toamnei România ar putea sa atinga imunitatea de 70% la nivelul populatiei Peste 32.000 de persoane au…

- Ministerul Sanatații anunța extinderea vaccinarii antigripale gratuite pentru intreaga populație din Romania. Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a aprobat extinderea campaniei de vaccinare antigripala anuala a Ministerului Sanatații pentru toate grupele populaționale, fara a mai exista o prioritizare…