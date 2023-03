Stiri pe aceeasi tema

- Data de 14 martie reprezinta a 73 a zi a calendarului gregorian a 74 a in anii bisecti si marcheaza o serie de evenimente importante, petrecute de a lungul istoriei, in lume.Astfel, printre evenimentele remarcabile se numara: 1837: Apare, la Iasi, Alauta Romaneasca, prima revista literara din Moldova,…

- Pacienții din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de preț și de taxare stabilite de Guvern, la care se adauga creșterea accelerata a costurilor de producție, generata de pandemie și de razboiul din Ucraina. Asociația Producatorilor de Medicamente…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a facut, luni seara, primele precizari legate de dosarul stimulatoarelor cardiace refolosite, spunand ca legislația nu permite reutilizarea acestor dispozitive. Ministrul a mai precizat pentru B1TV ca așteapta rezultatele anchetei și ca nu știe daca in alte centre…

- Intr-un comunicat de presa, de miercuri, al companiei din Turcia, in 14 februarie a ajuns in Timisoara cel de-al 16-lea tramvai Bozankaya, urmand ca ultimele trei, parte a unui lot de 16, sa ajunga in Iasi. Acestea vor fi livrate corespunzator la datele programate. ”Intrucat unitatea de productie a…

- Iata comunicatul emis de Ministerul sanatații:"Ca urmare a numeroaselor solicitari primite din partea presei privind clarificari referitoare la legalitatea reimplantarii dispozitivelor medicale din categoria stimulatoare/ defibrilatoare cardiace, facem urmatoarele precizari:- Legislația in vigoare interzice…

- Noul proiect de an școlar 2023/2024 a fost recent in dezbatere publica cu toți factorii implicați, cadre didactice, elevi și parinți. In urma acestor dezbaterile privind structura anului școlar 2023/2024 s-a ajuns la un numitor comun asupra structurii anului școlar viitor, stabilindu-se și perioadele…

- Un cutremur de 2,9 grade s-a produs, luni dimineața, in Romania. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 4:33, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Cutremurl s-a produs la o adancime de 139 km, in apropierea urmatoarelor orase: 80 km E de Brasov, 96 km NE de Ploiesti, 98 km S de Bacau, 113…

- "Ziarul de Iasi" va prezinta in aceasta perioada a anului o serie de articole de referinta care au fost publicate de-a lungul anului 2022 in cotidianul nostru. Materialele prezinta teme de actualitate pentru cititorii nostri. Mai jos redam integral unul dintre ele. In ultimii cinci ani, numarul medicilor…