Schimb de generatii la IJJ Buzau

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu a transmis, duminica, un mesaj tinerilor, recomandandu-le sa iasa la vot ”pentru ca au pe cine alege”. ”Aceste alegeri sunt momentul fundamental de schimb de generatii”, a spus Basescu.

- Europarlamentarul Traian Basescu, fost președinte al Romaniei timp de doua mandate, a fost la vot. Fost lider al PMP, Basescu a comentat ca acum este momentul pentru un schimb de generații la conducerea țarii.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva…

- Seful Directiei Paza si Protectie Institutionala din cadrul Jandarmeriei Romane, col. Mihai Cristian, a precizat ca in momentul de fata nu exista un pericol real la Institutul de Criogenie din Ramnic, scopul exercitiului fiind doar acela de a testa daca aceste institutii sunt pregatite pentru astfel…

- Incepand de ieri, 23 septembrie, a.c., sase subofiteri absolventi ai Scolilor Militare de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” Falticeni si „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani s-au alaturat echipei jandarmilor calaraseni. ​In perioada urmatoare, noii colegi vor urma, sub directa indrumare a tutorilor profesionali,…

- Luni, 23 septembrie, șapte noi subofițeri abia ieșiți de pe bancile școlii au intregit familia Inspectoratului Județean de Jandarmi Buzau. Este vorba despre cinci baieți și doua fete care activeaza incepand de luni, sub comanda șefului IJJ Buzau. Tot luni jandarmii buzoieni și-au luat ramas bun de…

- Luni, 23 septembrie, șapte noi subofițeri abia ieșiți de pe bancile școlii au intregit familia Inspectoratului Județean de Jandarmi Buzau. Este vorba despre cinci baieți și doua fete care activeaza incepand de luni, sub comanda șefului IJJ Buzau. Tot luni jandarmii buzoieni și-au luat ramas bun de…

- 26 de subofiteri absolventi ai Scolilor Militare de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” Falticeni si „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani au fost repartizati la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta și la Gruparea de Jandarmi Mobila Constanța. Ceremonia de numire in functie tinerilor jandarmi…

- Romania și Spania se infrunta astazi, de la 21:45, in preliminariile Euro 2020. Selecționerul Cosmin Contra a trimis in primul „11” doar doi fotbaliști prezenți la Europeanul de tineret din vara. Romania - Spania e liveTEXT AICI de la 21:45 și in direct pe Pro TV. Naționala de tineret a Romaniei a reușit…