Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de migranți din Afghanistan au fost aduși ilegal in Romania de doi bulgari. Polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au efectuat un control de rutina, in urma caruia au descoperit un mijloc de transport condus de un cetațean de origine bulgara, in care se aflau 30 de persoane, cetateni straini, cu varste…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni ca tara sa isi va continua "lupta" pentru a impiedica Teheranul sa dezvolte arme nucleare, cu prilejul unei ceremonii la care a asistat printul mostenitor al Iranului in exil, noteaza AFP.

- Trei britanici sunt detinuti de talibani in Afganistan, a anuntat sambata seara un ONG britanic, The Presidium Network, adaugand ca „lucreaza indeaproape” cu doua dintre familii, noteaza AFP. „Depunem eforturi sa stabilim un contact consular cu cetatenii britanici retinuti in Afganistan si acordam sprijin…

- Ucraina nu se lasa mai prejos și este hotarata sa lupte impotriva Rusiei prin toate mijloacele posibile. Drept dovada, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care instituie sanctiuni impotriva a sute de companii, organizatii si persoane acuzate de sprijinirea invaziei ruse…

- Liderul talibanilor, Hibatullah Akhundzada, a ordonat oficialilor afgani sa isi concedieze rudele pe care le-au angajat in functii guvernamentale, relateaza BBC. Decretul lui Hibatullah Akhundzada spune ca oficialii ar trebui sa inlocuiasca fiii numiti sau alti membri ai familiei si sa se abtina de…

- Un cetațean iranian a fost documentat de polițiștii de frontiera dupa ce a incercat pentru a doua oara sa traverseze granițele Republicii Moldova in baza documentelor falsificate. Acesta a fost oprit pe Aeroportul Internațional Chișinau, dupa ce a incercat sa urce intr-un avion ce urma sa efectueze…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, era asteptat vineri seara la Teheran pentru discutii despre programul nuclear al Iranului, o vizita care vine dupa descoperirea de particule de uraniu imbogatit aproape de nivelul necesar pentru fabricarea unei…