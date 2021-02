Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bistrița se pregatește sa se mai imprumute din banca cu alte 5 milioane de euro. Se pare ca municipalitatea ar avea nevoie de acești bani pentru a suporta cofinanțarile pentru mai multe proiecte pe fonduri europene. Consilierii locali vor avea pe masa in aceasta luna un proiect de hotarare…

- Primarul Emil Boc susține ca ”fondul de rulment” al Clujului este de 167 de milioane de lei și este folosit pentru finanțarea fondurilor europene.”202 milioane de lei am adus din fonduri europene. Acum avem 167 de milioane de lei, bani pe care iarași ii utilizam pentru a plati lucrarile pe fonduri europene,…

- Consiliul Local Campina s-a intrunit miercuri, 9 decembrie 2020, in ședința extraordinara pentru a aproba o serie de proiecte cu finanțare europeana. Este vorba despre doua dintre proiectele deblocate recent, dupa eșalonarea la plata a corecțiilor financiare, proiecte la care ADR Sud-Muntenia a solicitat…

- Municipiul Carei poate fi luat drept exemplu de celelalte orase mici din tara. Ultimii ani au adus schimbari majore pentru imaginea orasului, primaria reusind sa castige finantari europene de zeci de milioane de euro pentru reabilitare

- ​Startup-urile IT europene, care dezvolta tehnologii pentru sectorul imobiliar (proptech), vor putea obține noi finanțari de capital de risc printr-un fond de investiții pan-european, lansat la Londra, zilele trecute. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- AEP (Autoritatea Electorala Permanent) arata ca partidele politice au primit in ultimii patru ani 132 de milioane de euro. Adica, cei 7 milioane de romani care cotizeaza la bugetul de stat au platit in patru ani cate 19.000 de euro de persoana pentru ca partidele sa funcționeze.In 2020, an de pandemie,…

- Colegiul Tehnic "I.D. Lazarescu" din Cugir va fi reabilitat, modernizat si dotat printr-un proiect in valoare totala de peste 12 milioane de lei, majoritatea fonduri europene nerambursabile REGIO.