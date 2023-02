Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, au desfașurat joi, 2 februarie, percheziții in Chișinau și-n regiunea de sud a republicii, intr-un dosar de contrabanda cu petrol destinat Serbiei, de circa 18.000.000 lei. Perchezițiile au fost desfașurate pentru deconspirarea schemei de exportare…

- O serie de perchezitii au avut loc astazi in Chisinau, dar si in regiunea de sud a tarii pentru a deconspira o schema de contrabanda cu petrol, destinat Serbiei. Potrivit Serviciului Vamal, infractiunea a avut loc in 2018. Atunci ar fi fost trimise in Serbia 60 de camioane.

- Angajații Direcției investigații complexe a INI, de comun cu Procurorii PCCOCS, au efectuat marți 12 percheziții in Chișinau, la patru companii de importare și comercializare a carnii, care ar fi periculoasa pentru viața și sanatatea cumparatorilor.

- Doi barbați in varsta de 26 și 36 de ani, originari din Chișinau și Ucraina, banuiți de șantaj și escrocherie comise impotriva unei femei, pe care o obligau in anul 2022 sa investeasca in criptomonede, au fost reținuți de oamenii legii. Barbatul din Ucraina avea rol de reprezentant al companiei de investiții,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, au pus in aplicare, in dimineața zilei de 6 decembrie, un numar de 12 mandate de percheziție domiciliara, la persoane banuite de comiterea infracțiunii de contrabanda.…

- O schema de contrabanda cu peste 30 de vehicule motorizate și alte produse auto, de circa 11 milioane lei, au fost deconspirata de catre poliție. Conform informațiilor, mașinile erau sustrase din statele UE, pentru ca mai apoi sa le fie modificate elementele de identificare ale caroseriei, transmite…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu Serviciul Vamal, au reținut o persoana suspectata de contrabanda și un angajat al Serviciului Vamal pentru introducerea ilegala in țara a articolelor vestimentare de peste 700.000 lei, transmite Echipa.md…

- Doi ucraineni și un moldovean, directorul unei companii de transport din Orhei, au fost reținuți pentru contrabanda cu valuta din Europa. Procurorii PCCOCS și ofițerii INI au efectuat percheziții in municipiul Chișinau, de unde au ridicat circa 400.000 dolari.