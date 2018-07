Stiri pe aceeasi tema

- Facundo Espindola a murit la varsta de 26 de ani, fiind injunghiat in fata unui bar din Buenos Aires. Incidentul s-a petrecut duminica, la 6:30 dimineata, ora locala. Unul dintre agresori este Nahuel Oviedo, atacant la San Telmo, el si complicele sau fiind retinuti acum de politie.

- Scene socante intr-o fabrica de cablaje din judetul Hunedoara. O angajata si-a injunghiat seful de sectie la birou. Femeia de 49 de ani si-a iesit din minti cand i s-a reprosat ca nu munceste. Iar intr-un acces de furie l-a atacat, conform antena3. Imediat dupa oribila fapta, agresoarea a fost retinuta…

- Locuința unei bistrițence a fost percheziționata de polițiști dupa ce aceștia au avut indicii ca aceasta comercializeaza produse contrafacute. Oamenii legii o acuza pe femeie de evaziune fiscala, spalarea banilor și punerea in circulație, fara drept, a unui produs purtand o marca identica sau similara…

- Bataie in plina strada in centrul orasului Babadag din judetul Tulcea! O minora a fost snopita in bataie de patru tinere sub privirile trecatorilor, fara ca cineva sa intervina. Politistii au descoperit ca trei dintre agresoare sunt minore, la fel si victima. Acum sunt cercetate penal pentru vatamare…

- Scene de groaza au fost filmate pe unul dintre cele mai mari bulevarde din Baia Mare. Trei tineri au fost lasati inconstienti in mijlocul drumului dupa o bataie care a avut loc in fata unui restaurant. Doua dintre vitime au ramas internate in spital Potrivit ultimelor informatii, doi dintre agresorii…