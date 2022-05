Scene șocante lângă București: Femeie răpită și bătută de fostul concubin și trei prieteni ai lui O femeie din Magurele, județul Ilfov, a fost rapita și batuta de patru barbați, unul dintre ei fiind fostul concubin. Trei dintre barbați sunt arestați preventiv, iar altul este plasat sub control judiciar, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

