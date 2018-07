Un scenariu semnat de regizorul Stanley Kubrik, care a fost considerat pierdut, a fost descoperit dupa 60 de ani. Acum, el ar putea fi transformat in film. Scenariul, intitulat „Burning Secret”, este o adaptare a romanului cu același nume lansat de scriitorul vienez Stefan Zweig in anul 1913. In adaptarea lui Kubrick a povestii despre adulter si pasiune, a carei actiune se petrece intr-o statiune balneara, un barbat cu o atitudine suava si un comportament de pradator se imprieteneste cu un baiat de 10 ani de care se foloseste pentru a o seduce pe mama maritata a acestuia, noteaza The Guardian.…