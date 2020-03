Anuntul presedintelui Camerei Deputatilor privind o posibila anulare a sedintei Parlamentului pentru votul de investitura a Guvernului Citu a deschis din nou scenariul in care Guvernul Ludovic Orban ramane in functie, interimar. Astfel, in contextul epidemiei de coronavirus, este posibil ca Legislativul sa nu se poata convoca, o perioada de timp, au precizat pentru Libertatea surse parlamentare. Tinand cont de situatia grava din tara, legata de epidemia de coronavirus, este posibil ca Florin Citu sa decida sa isi depuna mandatul, iar Guvernul Orban sa ramana, interimar, in perioada urmatoare,…