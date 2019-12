Scena unui festival rock incendiată de fani după ce trupa Evenesence și-a anulat concertul Fanii violenți au incendiat scena unui festival de rock din Mexic dupa ce membrii trupei Evenesence, care urmau sa susțina un concert in cadrul evenimentului, au decis sa anuleze showul. Formația Evenesence urma sa concerteze in cadrul festivaluluiKnotfest din Mexic, dar in ultimul moment au decis sa nu mai urce pe scena dupace au vazut ca fanii, prea numerosi, au rupt o bariera care despartea scena degradene. https://www.youtube.com/watch?v=FN-wKJt-7Rk&ab_channel=MusicCenterLa trei ore dupa ce ar fi trebuit sa inceapa concertul, organizatoriiau anunțat ca au luat decizia de a anula sowul din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

