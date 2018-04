Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Husi au finalizat in timp record ancheta in cazul barbatului care pe 15 aprilie, anul curent, a atacat doua fetite de 5, respectiv 8 ani, in scara unui bloc. Suspectat de comiterea a patru fapte, barbatul a scapat de acuzatia de tentativa de viol, pentru…

- PERICULOS… Daniel Benea va ramane in arest preventiv pentru 30 de zile, caci instanta Tribunalului Vaslui, unde individul a atacat hotararea de fond, i-a respins ca neintemeiata contestatia prin care spera sa fie eliberat. Barbatul in varsta de 33 de ani a ajuns dupa gratii, ca urmare a unei agresiuni…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Galati au finalizat cercetarile iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care, la data de 02.04.2018, a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui instructor…

- Incepe judecata in cazul chirurgului cardiolog Eugen Bitere, medicul iesean acuzat ca a luat spaga de nenumarate ori in doi ani de zile. Pe data de 21 martie, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au trimis in judecata pe medicul Eugen Valentin Bitere pentru infractiunea de luare de mita…

- CAZ… Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Husi au finalizat ancheta, in cazul primarului de la Stanilesti, surprins, in septembrie anul trecut, conducand, desi avea permisul suspendat. Dosarul a ajuns pe masa instantei de judecata, cu “sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei”…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…