Scapă de tristețe prin umor Este cunoscut faptul ca risul și umorul ajuta la inlaturarea tristeții, evitarea bolilor provocate de negativitate și stres, ceea ce este deosebit de important și in situația actuala, cind intreaga lume se lupta cu noua napasta - COVID-19. Dar, așa cum era scris pe vestitul inel magic al ințeleptului rege Solomon: "Totul e trecator, va trece și asta". Risul prelungește viața, iar zimbetul ridica s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

