- Camera Deputatilor a început dezbaterea pe proiectul de lege al PNL privind abrogarea pensiilor speciale. Proiectul de lege prevede eliminarea pensiilor speciale, exceptie facând cele destinate militarilor si structurilor din cadrul MAI. De asemenea sunt eliminate și pensiile speciale pentru…

- Parlamentul se reuneste în sesiune extraordinara, de luni și pâna miercuri, pentru eliminarea pensiilor speciale si pentru asumarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor în doua tururi. PSD și UDMR au anunțat ca vor depune moțiune de cenzura împotriva Cabinetului…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a transmis joi ca social-democrații pregatesc un artificiu prin care sa amane votul final pe eliminarea pensiilor speciale. Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, le cere si el liberalilor sa spuna clar daca mai vor sau nu eliminarea pensiilor speciale. Ambii…

- "Tot astazi am discutat de pregatirea alegerilor locale si am stabilit ca termen limita pentru desemnarea candidatilor de primari in toate localitatile tarii data de 1 martie, urmand ca dupa 1 martie sa incepem in forta precampania, prin campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidatilor.…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, la Parlament, dupa ședința CEX, ca social-democrații au decis sa organizeze o sesiune extraordinara a Camerei Deputaților pentru eliminarea pensiilor speciale. Cu banii economisiți, spune PSD, se pot dubla alocațiile copiilor.„Azi am hotarat…

- Deputatii nu au reusit azi sa discute solicitarea alegerii primarilor in doua tururi, asa cum doreste USR. Reprezentantii partidului in Camera au cerut introducerea pe ordinea de zi a acestei propuneri. Plenul controlat de PSD a respins dorinta parlamentarilor USR, motivand ca proiectele se afla in…

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale cu exceptia celor ale militarilor si politistilor, aflata pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor de miercuri a fost amanata pe fondul nemultumirilor exorimate de magistrati si al protestelor grefierilor.

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale se afla pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor de miercuri. Cu o zi inainte, Comisia de munca a adoptat in unanimitate propunerea de eliminare a tuturor pensiilor speciale, cu exceptia celor ale militarilor si politistilor.Camera Deputatilor…