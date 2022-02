Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al grupului energetic EDF a incalcat luni conventia conform careia sefii companiilor de stat franceze nu critica guvernul, pentru a-si exprima ”socul real” si indignarea dupa ce Executivul a cerut companiei sa vanda mai multa energie firmelor concurente la preturi sub nivelul pietei,…

- Pandemia s-ar putea extinde pana in 2024, au declarat reprezentanții companiei Pfizer. Directorul științific al Pfizer, Mikael Dolsten, a declarat, intr-o prezentare pentru investitori, ca societatea se așteapta ca unele regiuni sa continue sa aiba valuri pandemice COVID-19 in urmatorul an sau doi.…

- Directorul general al grupului Volkswagen, Herbert Diess, va avea un rol usor diminuat in conducerea companiei, a anuntat joi, 9 decembrie, producatorul german de automobile, dupa saptamani de discuții aprinse in spațiul public.Rolf Brandstaetter, care a preluat anul trecut de la Diess functia…

- Directorul executiv al BioNTech a declarat vineri ca Omicron, noua varianta COVID depistata prima data in Africa de Sud saptamana trecuta, a aparut mai devreme decat anticipase. Ugur Sahin a adaugat ca, in ciuda mutației, vaccinurile ar trebui sa continue sa protejeze oamenii de riscul de a dezvolta…

- Republica Moldova ar putea ramane FARA gaze naturale: Gazprom da ULTIMATUMUL Republica Moldova ar putea ramane FARA gaze naturale: Gazprom da ULTIMATUMUL Compania rusa Gazprom a anuntat luni ca va sista in 48 de ore furnizarea gazelor naturale catre Republica Moldova daca guvernul de la Chisinau nu…

- Divizia de livrare de mancare a grupului Uber a incheiat un parteneriat cu retailerul de cannabis Tokyo Smoke pentru a putea face livrari de canabis in provincia Ontario din Canada, acesta fiind prima intrare a grupului Uber pe acest segment de activitate, a declarat luni pentru Reuters un purtator…

- ​Divizia de livrare de mâncare a grupului Uber a încheiat un parteneriat cu retailerul de cannabis Tokyo Smoke pentru a putea face livrari de canabis în provincia Ontario din Canada, acesta fiind prima intrare a grupului Uber pe acest segment de activitate, a declarat luni pentru Reuters…

- Directorul financiar al companiei Pfizer și-a anunțat demisia din funcție dupa 15 ani de colaborare cu compania americana. Frank D’Amelio, 63 de ani, va inceta colaborarea cu gigantul industriei pharma, anunța Reuters.com. Realizarile CFO-ului Pfizer In timpul mandatului sau, Pfizer si-a focus atentia…