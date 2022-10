Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Constantin (48 de ani), antrenorul Petrolului, a vorbit intr-o conferința de presa despre scandalul cu Gabi Tamaș (38 de ani), fostul fundaș al echipei, dupa ce acesta și-a reziliat contractul

- Clubul Petrolul Ploiesti a anuntat, miercuri, ca a ajuns la un acord cu Gabriel Tamas pentru rezilierea contractului fotbalistului, fara pretentii din partea celor doua parti. "Gabi Tamas a fost cel care a solicitat incheierea colaborarii, a fost alegerea lui! Noi am luat act de decizia lui, ne-am intalnit…

- Hermannstadt a invins-o pe Petrolul, scor 2-1, și ramane neinvinsa in Liga 1. In ciuda victoriei, Danuț Perja (47 de ani), directorul sportiv al sibienilor, s-a certat serios cu arbitrul George Gaman (37 de ani). FC Hermannstadt continua parcursul impresionant din Superliga. Astazi a obținut toate…

- Partida Viking – FCSB, din manșa retur a play-off-ului Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:00. In tur, vicecampioana Romaniei a fost invinsa cu 1-2, astfel ca meciul din Norvegia se anunța a fi unul dificil. Antrenorul roș-albaștrilor, Nicolae Dica, a prefațat confruntarea cu Viking. “Ați…

- Universitatea Cluj a anuntat, miercuri, ca a ajuns la un acord de incetare a contractului cu antrenorul principal Erik Lincar. ”Clubul nostru doreste sa-i multumeasca lui Erik Lincar si staff-ului sau, format din Viorel Domocos (antrenor secund), Robert Panduru (preparator fizic) si Alexandru Chirilov…

- Portarul Mihai Esanu s-a transferat la Chindia Targoviste, dupa despartirea de Dinamo, a anuntat vineri gruparea damboviteana intr-o postare pe Facebook. “Cubul nostru anunta transferul lui Mihai Esanu (portar, 24 ani, a mai evoluat la CS Balotesti, Daco-Getica si Dinamo Bucuresti). Mult succes in tricoul…

- Dupa cum am scris saptamana trecuta, la Plopeni s-a desfașurat un meci amical intre echipa locala din Liga a III-a, CSO, și FC Petrolul Ploiești, in fapt jucatorii acesteia din urma fiind cei care au evoluat mai puțin in Superliga sau deloc. Cu acel prilej, timp de o repriza, cea dintai, antrenorul…

- Atmosfera incendiara la derby-ul disputat de Petrolul Ploiești cu Rapid pe stadionul „Ilie Oana”. Petrolul Ploiești și Rapid București și-au dat intalnire pe stadionul „Ilie Oana” in etapa a 5-a din Superliga, iar suporterii au luat cu asalt arena „lupilor galbeni”. Toate biletele puse la vanzare pentru…