Scandalul incendiului de la Constanța: Personalul ISU Dobrogea va fi reinstruit Scandalul izbucnit in urma incendiului care a avut loc recent in centrul orașului Constanța continua sa aiba repercusiuni. S-a stabilit ca de vineri sa fie reinstruit personalul din dispeceratul ISU Dobrogea si cel din subunitatile de interventie. Purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, Anamaria Stoica, spune ca este vorba de aproximativ 800 de persoane care vor fi reinstruite. „Incepand cu aceata dimineata de la ora 8.30, personalul din dispeceratul ISU a fost reinstrit cu privire la sistemul aplicabil in domeniul de competenta. Totodata aceste reinstruiri urmeaza sa aiba loc in zilele urmatoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

