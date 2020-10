Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri ca i se pare "comic" ca Gabriela Firea sa vorbeasca despre fraude in Bucuresti, subliniind ca, in contextul in care exista o diferenta mare in privinta numarului de voturi, nu se pune problema renumararii acestora.

- Gabriela Firea se alatura celor care contesta corectitudinea votului de duminica, de la alegerile locale. Firea, care a pierdut Primaria Capitalei in favoarea lui Nicușor Dan, vorbește și ea despre contestarea rezultatului alegerilor. „Sunt indicii ca lucrurile nu au fost corecte in toate secțiile de…

- Rezultate partiale alegeri locale 2020 Bucuresti. Nicusor Dan, noul primar general, USR are 3 sectoare Alegerile locale din 27 septembrie au adus rezultate surprinzatoare in Capitala, unde PSD a ramas la conducerea unui singur sector. In principala batalie electorala din Bucuresti, Gabriela Firea a…

- Exit Poll transmis la orele 2100, de Avangarde. Primaria Capitalei a fost caștigata de Nicușor Dan, susținut de PNL și Alianța USR-PLUS, reușind s-o depașeasca pe Gabriela Firea. Prezența la urne a fost mai mare la țara decat in orașe. Capitala, pe ultimul loc in privința prezenței la vot, dar cu un…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a vorbit despre oferta electorala a liberalilor pentru Capitala și spune despre Nicușor Dan, independentul in jurul caruia a fost construita formula comuna a PNL și USR-PLUS pentru București, ca ar avea un avans de „șase procente peste Gabriela Firea”. Tot…

- ​Nicușor Dan susține ca principala miza a alegerilor locale este ca un numar mare de români sa iasa la vot, precizând ca din acest punct de vedere are o „temere”. Candidatul PNL și USR-PLUS spune lumeacu care vorbește e optimista, dar ca alegerile nu sunt câștigate și depind…

