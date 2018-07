Way Too Far Rock Festival, în Wonderland. Trei zile de concerte rock la Bistrița

A doua ediție a festivalului WTF – Way Too Far Rock Festival va avea loc la Bistrița, în parcarea complexului Wonderland, în perioada 10-12 august 2018. Evenimentul va fi prezentat de Cristian Hrubaru de la Rock FM și va aduce în fața publicului… [citeste mai departe]