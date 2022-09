Stiri pe aceeasi tema

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va continua, probabil, actiunile de informare si educare in vederea cresterii conformarii fiscal voluntare la nivel national in randul persoanelor fizice, dar ar trebui sa ne asteptam si la controale mai intense, conform unei analize realizata de EY…

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are acces din august la datele Registrului Auto Roman despre samsarii de masini care incearca sa vanda autoturisme fara sa plateasca taxe, a declarat presedintele Agentiei, Lucian Ovidiu Heius, mentionand ca sunt persoane fizice care aduc zeci de masini,…

O femeie din Rusia, aflata la bordul unui avion care circula pe ruta Moscova-Antalya, a facut un circ monstru dupa ce a urcat cu alcool in avion și s-a imbatat.

Producatorul de cabluri Romcab Targu Mures (MCAB), controlat de omul de afaceri Zoltan Prosszer, a anuntat luni dimineata la Bursa de la Bucuresti ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) i-a cerut falimentul, scrie Mediafax.

Alexei Serebreanschi, colonel in rezerva SIS, fost șef al spionajului extern, susține ca in ultimele zece zile se produc un șir de crime deosebit de grave și fara precedent in cadrul Serviciul de Informații și Securitate, despre care el a atenționat anterior public.

Primaria Sectorului 1 se va constitui parte in dosarul Romprest pentru recuperarea prejudiciului de 200 milioane de euro, a anuntat, marti, edilul Clotilde Armand.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta ca inspectorii institutiei au desfasurat controale la peste 4.200 de contribuabili in luna iunie si au dat amenzi de 83,63 milioane lei, conform celui mai recent comunicat al institutiei.

Un barbat in varsta de 27 de ani din Arad a fost injunghiat, miercuri, pe o strada din Constanta, iar agresorul, in varsta de 22 de ani, tot din Arad, a fost prins de politisti, transmite News.ro.