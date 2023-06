Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, Roberto a fost implicat in tot mai multe conflicte, asta dupa ce restul concurenților l-au acuzat ca nu a venit la Mireasa pentru a-și gasi o iubita. De curand, Catalina și Vlad au fost cei deranjați de atitudinea lui, spunand ca nu iși asuma niciodata ceea ce spune.

- In urma cu cateva zile, Andrei și Simona s-au certat, din nou, dupa ce concurenta a fost deranjata de atitudinea iubitului sau. La cateva zile distanța, Andrei a stat de vorba cu Roberto, moment in care i-a marturisit ca se simte vinovat pentru cum s-a comportat cu Simona.

- Din cercetarile preliminare s-a stabilit ca un barbat, in varsta de 35 de ani, ar fi fost agresat cu un obict ascuțit de un alt barbat, de 36 de ani, in timp ce se aflau in locuința celui din urma.Dupa agresiune, barbatul ranit a reușit sa fuga din respectivul imobil.La scurt timp de la sesizare agresorul…

- Momente cumplite pentru un antrenor din SuperLiga Romaniei. George Cotiga, „secundul” lui Nicolae Dica la CS Mioveni, a fost lovit cu o sticla in cap și s-a prabușit in mijlocul strazii. Jurnaliștii locali scriu ca ar fi fost vorba de un conflict declanșat de o criza de gelozie. Un antrenor din Liga…

- Roberto a fost criticat de ceilalți baieți, care sunt de parere ca iși schimba atitudinea in funcție de situație. Dupa ce parea ca au rezolvat totul, Roberto ar fi revenit la același comportament și ar fi continuat sa ii jigneasca pe ceilalți baieți.

- Dani și Daiana au aniversat, de curand, o luna de relație, iar cei doi au fost desparțiți, in urma unui joc pe care cei doi l-au pierdut. Se pare ca Daiana a fost deranjata și s-a suparat pe Dani, lucru pe care l-au observat și ceilalți concurenți.

- Giulia a avut nevoie de ingrijiri medicale, astfel ca a petrecut mai mult timp in pat, avand perfuzie la mana. Roberto nu a putut sa o lase singura și a venit alaturi de ea pentru cateva minute, sa vada cum se simte.