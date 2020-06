Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protecție a devenit o nevoie in randul majoritații oamenilor. Aceasta este recomandata ca un factor de aparare impotriva virusurilor. Mai mult, masca de protectie poate fi utila și impotriva alergiei la ambrozie.

- Proba practica pentru permisul auto va putea fi susținuta din nou, la Timișoara. Incep programarile și pentru ca suntem in plina pandemie de coronavirus candidații vor urca in mașina echipați cu echipamentele de protecție. Examinarea la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), a fost avertizat, joi, de reprezentantii PNL Vaslui cu privire la faptul ca incalca legea, dupa ce acesta a refuzat sa poarte masca de protectie la sedinta ordinara a CJ, iar unii dintre consilierii PSD au procedat la fel, transmite…

- Miercuri, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca restricțiile de circulație vor fi ridicate, iar toți romanii vor fi nevoiți sa poarte masca de protecție. Iohannis a inceput ședința purtand personal masca de protecție, pentru a le arata romanilor ca și el respecta masurile impuse. Ulterior,…

- Un barbat s-a ales cu noul luni de inchisoare in Vietnam, dupa ce a refuzat sa poarte masca de protecție. In plus, i-a agresat pe polițiștii care l-au oprit la un punct de control pentru prevenirea coronavirusului, noteaza DPA.In instanța, Dao Xuan Anh, in varsta de 30 de ani, a fost acuzat ca "s-a…

- Oameni au ajuns la gesturi extreme din cauza pandemiei creata de noul coronavirus! Mai mulți tineri din Italia, aflați in supermarket, s-a luat la bataie, dupa ce un barbat a refuzat sa poarte masca de protecție!

- Un pacient infectat cu Covid-19, internat la Spitalul "Victor Babes” din Capitala, a refuzat sa poate masca pentru a proteja cadrele medicale, tusind catre acestea si spunandu-le ca este obligatia lor sa il ingrijeasca. Dupa ce conducerea spitalului l-a anuntat ca va depune reclamatie si va face public…

- Forte si mijloace apartinand Ministerului Apararii Nationale au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru instalarea a opt corturi destinate triajului epidemiologic in facilitati medicale civile si militare din tara situate in garnizoanele Bucuresti, Cluj Napoca, Ramnicu Valcea, Roman, Sighisoara, Timisoara…