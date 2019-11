Filiala Locala USR Iasi a fost zguduita joi seara de un scandal in urma caruia a ajuns sa se ceara demisia pe grupurile interne ale partidului a intregului Birou Local din Iasi. In urma unei sedinte tinute joi seara s-a luat decizia excluderii unor membri care au criticat-o in trecut in special pe Cosette Chiricau, presedintele filalei judetene a partidului. Madalina Popescu Petrea, cea care a iesit acum cateva luni cu o scrisoare deschisa in care a c (...)