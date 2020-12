Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul sindicatului Europol apar imagini filmate in Tecuci unde un politist este amenintat de un lucrator de la Jandarmi. "La urmatoarea misiune, cand voi coordona toate activitatile, voi avea grija special de tine..." semnat, un maior turmentat! De la ce a pornit supararea? ”Un echipaj de politie…

- Un barbat baut a facut un scandal de pomina in plina strada, la Tecuci, chiar in noaptea de Craciun. Enervat ca un echipaj rutier i-a oprit masina, la volanul careia se afla sotia sa, barbatul s-a prevalat de functia pe care o detine in Jandarmerie si l-a amenintat pe unul dintre politisti.

- Este ancheta la Jandarmeria Galați, dupa scandalul din Tecuci, unde un jandarm a amenințat un polițist și i-a spus soției sale sa nu semneze procesul verbal de contravenție intocmit de agent, transmite Mediafax. Reprezentanții Jandarmeriei Galați au transmis, sambata seara, ca dezaproba comportamentul…

- Un ofițer MAI l-a amenințat pe un polițist rutier din Tecuci, nemulțumit ca echipajul i-a dat avertisment soției sale pentru ca nu avea actele la ea: „La urmatoarea misiune, cand voi coordona toate activitațile, voi avea grija special de tine...”. „ semnat, un maior turmentat! Un echipaj de…

- Un autoturism a fost blocat in trafic, miercuri, 9 decembrie, de alte doua mașini, din care au coborat mai mulți barbați care au distrus vehiculul prins la mijloc. Doua persoane au fost agresate. Polițiștii constanțeni au deschis o ancheta și ii cauta pe vinovați, a informat ziarul local Replica. Polițiștii…

- Un scandal in toata regula a avut loc pe strazile din Iași, intre polițiști și o femeie prinsa beata la volan. Ulterior, oamenii legii au descoperit ca era vorba despre soția unui cunoscut interlop din județ.

Politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor