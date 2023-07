SCANDAL ÎN TÂRGU LĂPUȘ – Patru bărbați au agresat un tânăr de 20 de ani. I-au spart mașina Lumea o ia razna in Maramureș. In noaptea de 21 spre 22 iulie, polițiștii din Targu Lapuș erau sesizați de catre un barbat din Targu Lapuș, pasager intr-un autoturism, cu privire la faptul ca a avut loc un scandal intre mai multe persoane in fața unui magazin din oraș. „La fața locului a fost identificat conducatorul autoturismului, un tanar de 20 de ani, care a relatat faptul ca un barbat, de 37 de ani, din Coroieni, i-ar fi distrus parbrizul cu un corp contondent, motiv pentru care a suferit leziuni corporale din cauza cioburilor. Acestuia i-au fost acordate ingrijiri medicale de catre un echipaj… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

