George Simion – copreședintele AUR a facut scandal, luni, in plenul Parlamentului. El a filmat in toate perimetrele din Camera Deputaților, deși regulamentul interzice. George Simion a numarat parlamentarii din plen, atragand atenția ca mulți dintre ei nu se afla in sala, la ședința. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook: „Deși e interzis, facem live”. ​Reamintim ca deputatii au adoptat, in urma cu o saptamana, modificarile propuse la Regulamentul Camerei, in urma agresiunii liderului AUR George Simion la adresa ministrului Energiei, Virgil Popescu. Noile reguli interzic gesturile agresive…