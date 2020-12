Organizația Mondiala a Sanatații a fost acuzata ca a conspirat cu ministerul italian al sanatații pentru a elimina un raport care dezvaluie gestionarea necorespunzatoare a țarii la inceputul pandemiei coronavirus – un raport destinat prevenirii viitoarelor decese in țarile aflate sub curba pandemiei, dezvaluie The Guardian. Italia a fost prima țara europeana care a fost […] The post Scandal in Italia – ministrii sanatații din ultimii 7 ani, anchetați. OMS, acuzata de conspirație cu guvernul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .