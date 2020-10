Stiri pe aceeasi tema

- Sute de credincioși s-au adunat in fața Mitropoliei din Iași și scandeaza lozinci, de Sfanta Parascheva. Oamenii sunt nervoși și striga „hoții”, iar mulți dintre ei au incercat sa forțeze intrarea in curtea Catedralei, fiind nevoie de intervenția rapida a jandarmilor. Protest in fața Mitropoliei din…

- Romanii nu au leac cand vine vorba de respectarea legii. In ciuda numeroaselor anunțuri facute de autoritați, cu privire la pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva din acest an, mii de romani, din toate parțile țarii s-au adunat la Iași pentru a celebra hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Romanii…

- A fost scandal azi-noapte la Iasi, in fata Catedralei Mitropolitane din Iași. Oamenii s-au certat cu jandarmii, care nu i-au lasat sa intre in biserica sa se roage la moastele sfinte. Pelerinii s-au plans ca au venit degeaba de la sute de kilometri distanța si le-au cerut jandarmilor sa le arate legea…

- A fost scandal monstru noaptea trecuta intre jandarmi și credincioși la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Credincioșii le cereau jandarmilor sa-i lase sa intre in zona delimitata.Din imaginile video se poate observa cum credincioșii se arata revoltați ca sunt filmați de catre jandarmi…

- Un sobor de preoti slujitori ai Catedralei Mitropolitane, condus de Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, au oficiat rugaciuni si au participat la primele ore ale diminetii de miercuri la procesiunea de scoatere a raclei cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, potrivit Agerpres.

- Jandarmii și polițiștii au impanzit zona Mitropoliei IAȘI. Mai mulți protestatri din țara au anunțat ca ajung acolo. Doar 500 de credincioși pot participa la slujba ținuta pentru Sfanta Parascheva. Racla cu sfintele moaște a fost scoasa afara. Credinciosii striga ca vor la racla sfintei. Oamenii…

- Biserica Ortodoxa Romana a luat o decizie de ultima ora in ceea ce privește pelerinajul din Iași de la Sfanta Parascheva. Racla cu moaștele sfinte va fi scoasa din biserica, iar credincioșii se vor putea inchina la ea in curtea interioara a locașului de cult.

- Organizatorii sarbatorii Sfintei Parascheva cer iertare lui Dumnezeu, precum și pelerinilor care nu pot veni la Iași din cauza restricțiilor, transmite Mitropolia Moldovei și Bucovinei, dupa masurile anunțate de autoritați.