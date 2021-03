Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit oamenilor de știința, asteroidul se va apropia la 2 milioane de kilometri de Terra, suficient, sa fie clasificat drept potențial periculos. Cu toate acestea, NASA a dat asigurari ca nu exista risc de impact cu Pamantul. Astronomii așteapta cu nerabdare sa studieze cel mai mare astfel de obiect…

- Trei cutremure in Buzau, intr-o zi! Ce magnitudine au avut. In ziua de 08 Martie 2021 la ora 00:34:28 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adancimea de 144km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 66km E de…

- Tanara, acum in varsta de 28 de ani, a postat miercuri seara un mesaj public, in care cerea sprijin de la cei care ar avea informații și ar putea sa o ajute sa-și gaseasca familia biologica, despre care știa doar ca locuiește in Tamboiești. Anunțul a aparut pe pagina de facebook “The Never Forgotten…

- O pacienta cu COVID-19 trimisa la peste 200 de kilometri, in cautarea unui loc la ATI, a decedat in seara de marti, 17 februarie, intr-un accident rutier. O ambulanta s-a rasturnat, iar pacienta intubata (75 de ani) a murit pe loc. Medicul care o insotea a fost grav ranit.

- Emanuel Gyenes a ocupat, joi, locul 33 la clasa moto in etapa a cincea a Raliului Dakar, desfasurata intre Riad si Al Qaisumah, pe o distanta de 456 kilometri, potrivit news.ro. Gyenes s-a clasat al 33-lea si in etapa a patra. La general, el este de asemenea pe pozitia 33. Citește și: Lovitura…

- O femeie si un barbat au fost transportati la spital dupa ce au fost agresati, marti, de fostul prieten al femeii. „La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 17, precum si echipaj de prim ajutor. Persoanele au fost preluate si transportate la spital pentru ingrijiri medicale”, informeaza…

- Un cutremur s-a produs miercuri seara, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 96 de kilometri, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la 77 kilometri de Brasov și a avut o magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter. In luna decembrie,…

- In aceeasi decizie, reprezentantii Guvernului au spus ca sunt asigurate toate reglementarile astfel incat va exista un acces neintrerupt si facil al pacientilor la asistenta medicala. „Astfel, vor putea fi acordate, in continuare consultatii medicale la distanta acordate in asistenta medicala primara…