In data de 18 noiembrie 2021, Aquatim a semnat impreuna cu Asocierea Ludwig Pfeiffer SRL Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GMBH & CO.KG, contractul de lucrari „Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sanpetru Mare" in valoare de 29.773.822,33 lei, fara TVA. Contractul sus menționat aparține „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii […]