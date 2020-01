Stiri pe aceeasi tema

- Șase blocuri din municipiul Blaj au ramas nealimentate cu gaze vineri dimineața, dupa ce o conducta a fost avariata de un camion. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Blaj a intervenit in aceasta dimineața, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru asigurarea masurilor PSI și supraveghere…

- Garda de Intervenție Blaj a intervenit pentru descarcerarea și asigurarea masurilor PSI, la un accident rutier produs intre 1 autocamion și 1 autoturism, pe DJ 107 intre localitațile Șona și Lunca Tarnavei. In urma accidentului produs, un pasager a fost ranit grav, necesitandu-se intervenția ISU pentru…

- O femeie din satul Feisa, comuna Jidvei, a decedat dupa ce un cazan de tuica artizanal a explodat. A urmat un incendiu in urma caruia femeia a murit. Aceasta a fost gasita carbonizata de pompierii de la Garda de Interventie Blaj care au sosit la fața locului in urma unui apel la 112. La momentul ajungerii…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o gospodarie in Valea Lunga. ISU intervine in forța Un incendiu a izbucnit la o locuința din localitatea Valea Lunga, județul Alba. Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului. Garda de Intervenție Blaj intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la…