Sarbatorile zilei de 25 februarie

Ortodoxe

Sf. Ier. Tarasie, patriarhul Constantinopolului



Greco-catolice

Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului



Romano-catolice

Sf. Cezar, medic





Sfantul Ierarh Tarasie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 25 februarie.



S-a nascut la Constantinopol, intr-o familie influenta din capitala imperiului, urmand tatalui sau in inalte functii publice din administratia bizantina.



Sfantul Tarasie a fost chemat in scaunul arhiepiscopal al Constantinopolului de catre imparateasa Irina (regenta…