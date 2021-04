Premierul Florin Citu a transmis duminica, de Sarbatoarea Floriilor, ca isi doreste ca revenirea la normalitate in contextul pandemiei COVID-19 sa fie cadoul sau, subliniind ca singura solutie este vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2.



"In Duminica Floriilor, va doresc tuturor multa sanatate si incredere. Iar celor care va serbati onomastica, la multi ani! Stiu ca aveti nevoie de speranta, dupa un an de pandemie. Dar speranta noastra, a tuturor, trebuie sa fie vaccinarea. Pe asta ne bazam! Nu avem alta solutie", a scris premierul, pe Facebook.



El le-a multumit tuturor…