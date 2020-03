Sarbatoare mare: Astazi ii praznuim pe cei 40 de mucenici din Sevastia care au patimit pentru credinta in Hristos. Cine nu are nume de sfant isi serbeaza onomastica

Stiri pe aceeasi tema

- Judecata Infricoșatoare, Universala sau Finala este subiectul spre care iși indreapta atenția Biserica Ortodoxa cu o saptamana inainte de Postul Mare. Patriarhul Romaniei a explicat ca aceasta judecata este infricoșatoare prin contextul, forma și conținutul ei.In același timp, „marea descoperire…

- Sfantul Vlasie. Calendar ortodox 11 februarie. Sfantul Vlasie este celebrat de crestinii ortodocși in ziua de 11 februarie. Sfantul Vlasie a fost martirizat de soldatii pagani in ziua de 11 februarie pentru ca si-a declarat credinta in Iisus Hristos. A fost staret al Sfintei Manastiri cu hramul Intrarea…

- Ziua Sfantului Ioan marcheaza marți sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit Sfantul Ioan Botezatorul, zi in care este cinstit pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Aproape doua milioane de romani isi serbeaza onomastica.Ortodocsii praznuiesc botezul…

- Potrivit statisticilor Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 422.664 de cetateni romani, dintre care 305.449 barbati și 117.215 femei, poarta numele Sfantului Arhidiacon Stefan. Din totalul romancelor, 84.399 se numesc Stefania,…

- In duminica dinaintea Nasterii Domnului se citeste primul capitol din Evanghelia de la Matei. Este un catalog al stramosilor lui Hristos. Drept tata il are pe Tatal cel Ceresc. Dar odata ce s-a aratat pe pamant ca om desavarsit in afara de pacat, inseamna ca a purtat trup omenesc dupa Preasfanta Nascatoare…

- Raisa Plaieșu: Ajutați-va copiii sa cultive credința / In ajunul sarbatorilor de iarna, scriitoarea Raisa Plaieșu a lansat o carte de poezii creștine pentru copii prin care iși dorește sa-i apropie mai mult pe cei mici de cuvantul lui Dumnezeu. Poeziile transmit un mesaj biblic, dar reflecta și realitatea…