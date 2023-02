Sărbătoare 24 februarie - Cruce cu negru în calendarul ortodox - Zi foarte importantă pentru credincioși Sarbatorile zilei:OrtodoxeIntaia si a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan BotezatorulGreco-catoliceIntaia si a doua aflare a capului Sf. Ioan BotezatorulRomano-catoliceFer. Marcu de Marconi, pr.Intaia si a doua aflare a Capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul este sarbatorita de Biserica la 24 februarie.Viata pe pamant a Sfantului Ioan Botezatorul a fost ingereasca si mai presus de om, spune arhimandritul Cleopa Ilie, caci inaintea venirii pe pamant a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, "mai inainte de lumina a rasarit luceafarul cel inaintemergator, dumnezeiescul si marele Proroc Ioan Botezatorul"… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

