Șapte persoane date dispărute în urma unei avalanșe în Himalaya Șapte persoane au fost date disparute in urma unei avalanșe care s-a produs in masivul Annapurna, unul dintre cele mai inalte varfuri din Himalaya, informeaza agenția AFP, citata de Hotnews.Avalanșa a lovit doua grupuri de alpiniști. Patru sud-coreeni și trei nepalezi au fost dați disparuți dupa avalanșa.Șase dintre persoanele disparute faceau parte dintr-un grup de trekking, in timp ce al șaptelea facea parte dintr-un alt grup de alpiniști.Avalanșa a avut loc la o altitudine de 3.200 de metri, in apropierea unei tabere pentru ascensiunea varfului annapurna, dupa ce vineri a nins puternic, precizeaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

