- Tinerii din Romania care iși doresc o cariera antreprenoriala au, acum, ocazia sa iși dovedeasca apasiunea in cadrul unui proiect. Mai mult, la sfarșitul acestuia, tinerii au șansa sa primeasca suma de 25.000 de euro. Ce condiții trebuie sa indeplineasca pentru a fi eligibili programului.

- Lipsa motivatiei (64%), oboseala (50%) si starile emotionale fluctuante (46%) sunt principalele provocari cu care se confrunta tinerii intr-o perioada dominata de instabilitate, arata studiul national Insights PulseZ, care surprinde starea Generatiei Z in 2022. „Problemele din societatea noastra se…

- Patru tineri din București sunt cercetați de poliție talharie calificata și complicitate la furt calificat. Cei patru au atacat un curier care livra mancare și i-au furat marfa pe care au imparțit-o. Tinerii, cu varste cuprinse intre 18 și 21 de ani, sunt cercetați pentru furt calificat și talharie.…

- In contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului, la Muzeul de Istorie a Orașului Chișinau a fost vernisata astazi expoziția documentara cu genericul „Circul din Chișinau: de la proiectare la renovare”, dedicata aniversarii a 40-a de la primul spectacol de circ, care a avut loc pe 25 aprilie 1982, informeaza…

- Campania inedita a Guvernului japonez: Se dorește incurajarea tinerilor sa consume mai mult alcool Campania inedita a Guvernului japonez: Se dorește incurajarea tinerilor sa consume mai mult alcool Un concurs național a fost lansat de catre Guvernul japonez prin care solicita idei pentru a incuraja…

- Lider pe piața restaurantelor cu servire rapida, McDonald’s Romania numara in prezent peste 5.000 de angajați in cele 92 de restaurante deschise in intreaga țara. Compania se afla intr-un proces de continua dezvoltare, urmarind sa iși extinda echipa prin intermediul celei mai recente campanii de recrutare…

- Aproape trei sferturi dintre tinerii cu varste cuprinse intre 15 și 24 de ani din 92 de țari care au date disponibile nu reușesc sa dobandeasca competențele necesare angajarii, potrivit unui raport publicat recent de UNICEF. Raportul Recovering learning: Are children and youth on track in skills development?…

- Bucureștiul este inconjurat de un numar impresionant de parcuri și sunt cele mai frecventate locuri verzi in care oamenii iși petrec zilele libere, ies la plimbare cu cei mici, se dau cu rolele sau cu bicicletele. Printre cele mai vechi parcuri sunt Cișmigiu, Herastrau, Parcul Carol, Lumea Copiilor…