Sânzienele sau Drăgaica: Tradiții și superstiții pentru azi. Ce e bine să faceți Sarbatoarea din 24 iunie mai este cunoscuta in popor si sub numele de Dragaica. Tot acum, Biserica Ortodoxa face pomenirea Nasterii Sfantului Ioan Botezatorul. In credinta populara, Sanzienele erau considerate a fi divinitati nocturne care plutesc in aer sau umbla pe pamant in noaptea de 23 spre 24 iunie, canta si danseaza, fac sa rodeasca ogoarele, inmultesc animalele si pasarile, lecuiesc bolile si suferintele oamenilor. In noaptea cand se deschid cerurile, fetele strang flori de Sanziene si le pun sub perna pentru a-si visa ursitul. Mai pe larg vorbind, xredinciosii ortodocsi sarbatoresc pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

