- Cinci accidente rutiere au avut loc miercuri dimineața pe Calea Turzii din Cluj-Napoca, iar societatea care se ocupa de intreținerea drumului pe timp de iarna a fost amendata pentru ca nu și-a facut treaba.

- In cursul dimineții de miercuri, pe Calea Turzii din municipiul Cluj-Napoca, au avut loc 5 evenimente rutiere soldate cu pagube materiale.In aceste evenimente au fost implicate 13 autoturisme, nefiind ranita nicio persoana.Conducatorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele…

- Calea Turzii, porțiunea dintre intersecția cu Observatorului și Piața Baba Novac, a fost timp de circa 30 de ani cel mai periculos drum din Cluj-Napoca. Anual TIR-urile ramaneau fara frane pe coborare și se opreau in același loc, in casa de la numarul nr 11-13.O serie de fotografii realizate la…

- Firma bucuresteana Supercom SA se va ocupa, in urmatorii 5 ani, de salubrizare stradala și deszapezire pe sectorul I din Cluj-Napoca. Rosal a pierdut licitatia. Consilierii locali au aprobat, in sedinta de vineri, noile modifica

- Modernizarea infrastrucurii rutiere a strazilor Cucului și Racului a fost finalizata! In aceste zile s-au trasat și marcajele rutiere pe ambele strazi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 200 de persoane s-au ales cu traume, iar alte 10 au decedat, in urma accidentelor rutiere produse in ultimele noua luni ale anului curent. Potrivit datelor statistice, numarul accidentelor cu implicarea pietonilor este in creștere, ultimii fiind una dintre cele mai vulnerabile categorii de participanti…

- In cursul zilei de ieri, peste 400 de forțe au acționat in județul Cluj, sub autoritatea instituției prefectului, pentru verificarea respectarii masurilor de prevenire și limitare a infectarii cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 12 octombrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Stefan Cicio Pop... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!