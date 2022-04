Stiri pe aceeasi tema

- Mii de turisti si-au vazut vacantele de Paste perturbate sau anulate, deoarece companiile aeriene si aeroporturile nu au suficient personal pentru a face fata redresarii cererii, pe masura ce restrictiile pandemiei sunt relaxate in Europa, transmite Reuters.Ratele ridicate de Covid-19 in Marea…

- Combinatul Azomureș a preferat sa-și vanda gazele, in loc sa produca ingrașaminte pentru fermieri, pentru ca era mult mai rentabil, in condițiile majorarii prețurilor, susține Toma Petcu, presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Senat. Autoritațile trebuie sa faca lumina in acest…

- Furnizorul Enel se plange de plafonarea facturilor: Compania a pierdut o suma uriașa anul trecut Furnizorul Enel se plange de plafonarea facturilor: Compania a pierdut o suma uriașa anul trecut Furnizorul de energie italian Enel, cu un portofoliu de 3 milioane de consumatori de energie pe plan local,…

- Sunt aspecte prin care Mercedes-Benz EQS 580 4Matic se recomanda ca un automobil de top. Fireste, asa ceva are si un pret situat foarte sus. Dar cu autonomia de croaziera rapida, cum sta? La o masina atat de mare (lungime de 5216 mm, masa proprie de 2582 kg) e nevoie si de o baterie mare, astfel incat…

- Masurarea temperaturii corporale a devenit o activitate des repetata pe durata pandemiei in ultimii 2 ani, o parte a „noului normal”. Cum nu avem mereu un termometru la indemana, sarcina poate reveni unui gadget purtat des, precum un ceas spre exemplu. Samsung Galaxy Watch 5 s-ar pregati sa adopte aceasta…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a intrat intr-un amplu proces de restructurare care inseamna inchiderea de capacitați și disponibilizari de personal, dar continua sa aloce milioane de euro pentru inchirierea de utilaje. Este aprobat un buget de aproape 3 milioane de euro TVA inclus pentru incheierea…

- Zvonul aparut saptamana trecuta, conform caruia Apple este aproape de lansarea unei functii de plati pentru firme, a fost confirmat de compania americana, care a anuntat-o acum oficial. Cu Tap to Pay, firmele pot folosi iPhone pentru a receptiona plati wireless realizate prin Apple Pay sau cu cardul.…

- Compania deținuta de Elon Musk a fost nevoita sa inițieze un recall, pentru un numar foarte mare de mașini, din cauza unei probleme descoperite la centurile de siguranța. Din fericire, problema nu afecteaza centurile in sine, ci este vorba despre o defecțiune a avertizorului sonor pentru necuplarea…