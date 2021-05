Samsung a lansat în România electrocasnice care se pot personaliza Românii au cumparat anul trecut 600.000 de frigidere din toate marcile, iar prețul mediu este de 1.250 lei. Samsung a lansat acum în România gama numita Bespoke care cuprinde frigidere la care pot fi personalizate diverse lucruri, un exemplu fiind ca panoul frontal poate fi înlocuit dupa un timp cu unul din alt material sau de alta culoare. Dintre produsele care se vor putea personaliza în viitor se numara mașinile de spalat rufe, aspiratoarele și cuptoarele.



&"Pandemia ne-a facut sa stam mai mult acasa și ne-a schimbat obiceiurile, casa fiind și loc de munca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

