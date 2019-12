Samsarii auto expun la supermarket

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații deruleaza, inca de anul trecut, un program național de innoire a parcului auto pentru Serviciile Județene de Ambulanța. Astfel, in județului Bacau, anul trecut, in decembrie au venit 9 mașini, iar in august 2019 au sosit inca 3. Proiectul a fost verificat de autoritatea de implementare…

- Centrul de Informare Europe Direct Bacau, cu structura gazda Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, in parteneriat cu Judetul Bacau și Municipiul Bacau, invita publicul bacauan la cea de-a doua ediție a Conferinței CIED Bacau, cu tema „Strategii de creștere favorabila incluziunii sociale la nivel…

- * producțiile de mere, un sfert fața de un an normal Anul care se pregatește a se incheia n-a fost deloc favorabil pomiculturii. Și asta mai ales din cauza ploilor care au cazut abundent, cu precadere in perioada cand, in mod normal, trebuia sa fie mult soare. Acest lucru s-a vazut prin toate livezile…

- Organizare buna, carte de identitate scanata, liniște. La secția de votare de la Școala “Mihai Dragan” din Bacau procesul de votare decurge normal, fara incidente. Poliția și jandarmii sunt la datorie, alegatorii sunt puțini deocamdata, dar ziua e lunga. In trei minute maximum, se voteaza. Registru…

- Publicata in Monitorul Oficial NR. 882 din 1 noiembrie 2019, Decizia Nr. 657/2019 din 17 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei “pe baza de abonament”, cuprinsa in art. 84 alin. (3) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 dupa care : “Elevilor care nu pot fi scolarizati…

- O vizita in subsolul unui bloc de pe strada Bicaz ne-a teleportat intr-o lume greu de imaginat la prima vedere. Practic, aici este atelierul meșterului popular bacauan Rodion Stoian. Totul a plecat de la o discuție pe care am purtat-o cu artista Maria Șalaru timp in care ne-a marturisit ca poarta opinci…

- Restanțele la creditele bancare ale bacauanilor au fost mai mari și la finalul lunii septembrie și au ajuns cele mai mari din noiembrie 2017. Au crescut insa și creditele bancare, iar economiile au inceput din nou sa scada. Creșterea restanțelor bancare ale bacauanior s-a observat din luna iunie. La…

- La data de 03 octombrie a.c., in jurul orei 04.00 politisti din cadrul Serviciului Rutier au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier pe DN 11, in localitatea Magura. Din primele verificari s-a stabilit ca un barbat de 34 de ani, din Bacau, in timp ce conducea…