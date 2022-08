Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Marinei este sarbatorita și in 2022, ca in fiecare an de altfel, pe data de 15 august, zi in care este sarbatorita și Sfanta Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. Cu aceasta ocazie sunt organizate evenimente in toata țara, ca o tradiție anuala de Ziua Marinei. Ziua Marinei - scurt istoricZiua…

- Noi localitați din județul Brașov au fost introduse in lista categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare , cu doi ani, fara penalizare. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , a promulgat joi, legea care vizeaza reducerea varstei standard de pensionare cu…

- O invazie extraterestra sau un portal catre alte lumi? Luminile bizare vazute pe cer, deasupra orașului australian Mildura din Australia, nu s-au incadrat in niciuna dintre variantele inșirate de oamenii care au vazut luminile „SF”, scrie The Guardian. Locuitorii din orașul Mildura au ramas uluiți miercuri…

- Astazi incepe Festivalul „Te salut, Chișinau!", ediția a II-a, consacrat aniversarii a 586-a de la prima atestare documentara a orașului. In prima zi a Festivalului, 14 iunie 2022, chișinauienii și oaspeții capitalei sint invitați sa participe la diverse activitați cultural-artistice, desfașurate in…

- Strazile, curțile și gradinile din localitatea Demidov sint sub apa. Locuitorii incearca sa o pompeze, iar autoritațile au montat doua pompe mari. Din pacate, acest acțiuni nu sint suficiente. Potrivit unui canal de Telegram, unde au fost publicate și imaginile, pajiștile satului s-au transformat in…

- Locuitorii din Simionești, Monariu, Buduș și Rebrișoara nu vor avea astazi apa, din cauza unor defecțiuni. UPDATE: Tot astazi, de la ora 9:45, se sisteaza total furnizarea apei in localitatea Rebrișoara, pe strada Gersa, din cauza unei defecțiuni. —————————————————————————– Astazi, 29 Iunie 2022,…

- Locuitorii municipiului Pitești pot depune deșeurile voluminoase, precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) in containerele special puse la dispoziție incepand de astazi, 23 iunie, ora 12:00, pana maine, 24 iunie, ora 14:00, in urmatoarele puncte de colectare: ● Gavana II –…

- Se sisteaza apa potabila astazi, 17 iunie 2022, in Teaca, Beclean și Figa – anunța Aquabis. In zona s-a produs o avarie. Datorita unei avarii accidentale pe conducta de distribuție a apei potabile, astazi, 17 Iunie 2022, de la ora 07:30, se va sista total furnizarea apei in TEACA, pana la remediere.…