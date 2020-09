Salvatorii teleormăneni au donat pentru viață Salvatorii teleormaneni au donat pentru viața in Eveniment / on 10/09/2020 at 11:26 / Pandemia de COVID-19 a adancit și mai tare criza de sange cu care se confrunta in mod normal centrele de transfuzie sanguina, astfel ca, in semn de solidaritate fața de semenii aflați in suferința și in contextul sarbatoririi Zilei Pompierilor, salvatorii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Teleorman au mers, joi, sa doneze sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Teleorman. “Pompieri militari teleormaneni s-au alaturat campaniei naționale „Salvatorii doneaza pentru viața”,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

