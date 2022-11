Sezonul sporturilor de iarna va debuta in curand in județul Cluj, iar salvamontiștii clujeni vor asigura permanența in toate domeniile schiabile amenajate - Buscat, Baișoara, Marișel, Feleac, dar totodata vor raspunde apelurilor și in zonele predilecte practicarii schiului de tura – Vladeasa și Muntele Mare.