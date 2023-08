Stiri pe aceeasi tema

- O grea misiune de salvare a avut loc in toiul noptii, pe Ceahlau. La fel ca pe litoral, Salvamont Neamt se lupta cu inconstienta unor turisti, care ignora reguli minime de siguranta pe munte

- Presedintele PNL Neamt, George Lazar, a acuzat conducerea Consiliului Judetean Neamt de lipsa de implicare in sustinerea demersurilor pentru realizarea a doua proiecte majore pentru nemteni: noul spital judetean si drumul expres Piatra Neamt – Bacau. Acuzele au fost formulate intr-o conferinta de presa…

- Pompieri vranceni in Grecia, in lupta cu incendiile Romania acorda, pentru al treilea an consecutiv, sprijin autoritaților din Grecia pentru stingerea incendiilor devastatoare, care afecteaza in aceasta perioada teritoriile elene. Printre pompierii romani care se lupta cu flacarile nimicitoare se afla…

- De multe ori, dorințele nu corespund realitații, iar indragita prezentatoare TV a simțit-0 pe propria piele. Gabriela Cristea a trait clipe de coșmar. Satula de situația deloc placuta prin care trecea, s-a simțit nevoita sa ia masuri drastice, așa ca a chemat poliția. Vedeta Antena Stars a explicat…

- ■ viespile de padure, sau Lupii albinelor, dupa cum li se ma spune, au format o mare colonie in zona Piciorul lui Bucur ■ „Am balizat un perimetru de siguranta, pe care va sfatuim sa il ocoliti si mai ales sa nu rupeti banda de delimitare“, a declarat Raul Papalicef, seful Salvamont ■ Serviciul Salvamont…

- ■ incidentul s-a petrecut pe un traseu care duce la cabana Dochia ■ interventia unui elicopter, pentru transportul la spital, nu a fost posibila ■ Nedoritul incident s-a petrecut ieri, 7 iulie 2023, in jurul pranzului. Un turist de 39 de ani, urca, impreuna cu fiul, spre platoul montan, alegand poteca…

- „Ii vedem seara tepeni de oboseala, abia se tarasc“, a declarat Raul Papalicef, șeful Salvamont Neamț, referindu-se la turiștii care nu-și cunosc potențialul fizic și se aventureaza pe trasee dificile, punandu-și viața in pericol.