Salubritatea are menirea sa ne faca si in acest an iarna mai usoara. Prin urmare, si in aceasta iarna deszapezirea orasului este lasata pe mana operatorului de salubritate, SC Salubritate Craiova SRL. Ieri, in ultima sedinta ordinara, Consiliul Local Craiova din perioada 2016-2020 a aprobat Programului comun de actiune pentru deszapezirea, prevenirea si combaterea poleiului in municipiul Craiova, pentru sezonul de iarna 2020-2021. Pana la 1 octombrie 2020, operatorul impreuna cu autoritatile locale trebuie sa stabileasca programul de actiune. Cu alte cuvinte, sa stabileasca ce materiale antiderapante…